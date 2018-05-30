興隆公宅二區7月招租 租金2100元起還有空中跑道

2018-05-30 16:52

〔記者鍾泓良／台北報導〕郝市府規劃的文山區興隆公宅二區已完工，即將在7月招租。這次興隆公宅共提供510戶，其中12坪的小一房型月租僅7100元，若符合分級租金補貼資格，最低可達2100元。而此動公宅最具特色的就是全國首見的「空中跑道」，位於12樓的空橋不僅串連各棟建築，市府在上方闢PU跑道，讓民眾可以在上方慢跑。

位於木柵路2段的興隆公宅二區為地上11及22層建物，共提供510戶，房型分別為54戶小一房型、218戶一房型、198戶二房型及40戶三房型，坪數分別為12、16、20至30，以及36坪。

興隆公宅二區也有身障會所、托嬰中心、老人日照中心、身心障礙福利機構等社福設施，而在20樓有社區農園，12樓則有運動跑道及戶外休閒空間。

副市長林欽榮今天視察興隆公宅二區表示，公宅租金參考周邊有電梯的中古公寓「最低租金行情」再打85折，租金水準為7100元至21100元，若又符合分級租金補貼的話，等於最低2100元就可以租到12坪的公宅。

林欽榮也說，510戶中將會撥出35戶開放給青年創意提案，無須透過抽籤，而是提出對社區有助益的公共服務，如弱勢家教、老人陪伴，經過篩選後就可以入住。他也不忘提到，捷運南北環線已被列入中央前瞻計畫，未來南環線Y3站會在此處設點，讓公宅交通更方便。