邀宴、電訪、夜詢…太陽能光電案卡大地布族人戒慎恐懼

知本地區設置太陽能光電案，卡大地布部落立場堅決，要求再諮商與協調。（記者陳賢義攝）

2018-05-30 16:54

〔記者陳賢義／台東報導〕台東知本捷地爾建置太陽能光電案，縣府、得標商與在地知本卡大地布部落意見大不同，由於得標條款簽有半年內未獲得部落同意，即無法進場施工而廢標，包商積極運作，邀宴、電訪、夜詢等遊說動作盡出，族人戒慎恐懼；卡大地布部落發展協會理事長陳志源說，有受託民代經由包商不斷邀請幹部與廠商餐敍，箇中原由啟人疑竇，部落必須團結起來，省思後續該如何作為。

知本地區設置太陽能發電設備及教育示範專區開發案，台東縣長黃健庭日前指稱，粗估每年回饋縣庫的權利金高達2億元，縣府計畫將其中2000萬元回饋給部落使用，希望能促成這個多贏的開發案，由於前有多例紛爭，包括迫遷第6公墓、知本溪疏濬砂石裸堆和簡易棒球場建蓋等，多數族人對於縣府「先斬後奏」的處事態度不滿至極，唯恐又再利誘設陷。

對於太陽能光電案，卡大地布一再強調及聲明立場，要求將不尊重部落的規劃計畫撤銷，但縣府仍在4月2日如期開標，並將協商責任全都交由得標商負責，包商搶時間徵詢，拜訪耆老、意見領袖，或電訪、夜詢均碰壁，部落仍舊堅持立場不變。

黃建庭日前釋出每年2000萬元的大利多，部落不為所動，強調仍需再諮商與協調，新的規劃計畫必需有部落的意見與想法，以保障傳統領域土地主權，及永續的發展與利用，否則們堅決反對知本光電案，堅持行使原基法上的不同意權。