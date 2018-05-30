網路人氣柴犬「小米」進校園 推廣「動物保護」觀念

網路人氣柴犬「小米」到校園推廣「動物保護」觀念。（記者張軒哲攝）

2018-05-30 16:38

〔記者張軒哲／台中報導〕為了讓「動物保護觀念」向下扎根及推廣甲安埔之美，台中市道卡斯青年工作會邀請網路人氣柴犬「小米」前來甲安埔遊玩，並在外埔國小、大安國小舉辦生命教育課程，米爸跟小朋友分享與小米相處點滴，透過活潑生動的遊戲課程，讓孩子們學習如何正確認識寵物、尊重生命。

米爸帶著小米南下台中，這也是米爸第一次來甲安埔進行生命教育，他與外埔、大安國小師生分享動物故事，透過生動有趣的動畫影片、互動遊戲與狀況劇，並讓小朋友實地觸摸小米，活動最後米爸還贈送3套小米跑遍全台100個景點拍攝的寫真給學校，希望讓孩子從小養成寵物友善的觀念。

米爸表示，「小米遊記」這個粉絲團除了分享他與小米相處的點滴及帶小米到各景點拍照，他其實最想做的是推廣「友善寵物」的觀念，因此他常到偏鄉地區校園演講。

這次要感謝道卡斯青年工作會的邀請，讓他與小米有機會來到甲安埔，贈書給偏鄉小學並進行生命教育演講，6月中他還會再帶小米來甲安埔，用鏡頭來記錄小米及介紹甲安埔的景點、寵物友善餐廳等，並會放在粉絲團上與網友分享。

道卡斯工作會理事長施志昌表示，當初透過小米遊記粉絲團聯絡米爸，其實目的希望邀請米爸帶著小米來甲安埔遊玩並介紹甲安埔之美讓更多網友知道，他十分認同米爸寵物友善的觀念，且米爸一直在做偏鄉小學生命教育，因此希望米爸也能帶小米來甲安埔的小學。期望能讓學生透過不一樣的學習方式，認識生命教育，也感謝米爸贈送3套書籍給學校，讓孩子從小就培養友善動物的觀念。