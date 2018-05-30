台中員警健檢預算不足 議員籲市府關心

2018-05-30 16:48

〔記者張菁雅／台中報導〕警察工作辛苦且風險高，台中市政府卻未編列足額的健康檢查預算，市議員楊正中今天幫警察請命，他表示，市府編列給警察健檢補助經費每年僅約265萬元，短差1000萬餘元，反觀警察局公務車維護費約3400萬元，令人感嘆「人不如車」，呼籲市府「愛護警察，關心警察健康」。

楊正中表示，警察局的健康檢查補助費為150萬元，可補助430名40歲以上員警，每人3500元；此外，警察局交通大隊的健康檢查補助費約114萬元，提供574名交警每人2000元補助。但依照「台中市政府及所屬機關公務人員健康檢查處理原則」規定，警察健康檢查費補助為每年3500元，交通大隊健檢補助經費顯然不符規定。

楊正中說，警察長時間處於高風險工作環境，市府應體恤其辛苦，健康檢查補助是在基本不過之事，卻因為預算不足，除了交通大隊外，其餘員警必須輪流去健康檢查，而警察局公務車維護費約3400萬元，市府預算編列竟「人不如車」，他要求市府足額編列警察健康檢查補助經費，照顧警察健康。

警察局長楊源明表示，他已經發現預算不足的問題，為照顧更多基層員警，警察局正爭取放寬補助對象及金額，依市府健康檢查處理原則重新擬訂員警健康檢查預算金額，108年度健康檢查費預計編列1229萬9000元預算，已經送市府審核中。

另外，警察局指出，體恤交大外勤員警勤務辛勞且繁重，108年將編列201萬2500元健康檢查經費，一併將交大警職人員健檢補助金額從2000元提高至3500元，共可補助575人。至於40歲以上的員警及所屬機關行政職人員，則有3140人可獲補助。