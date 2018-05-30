爭取全球智慧城市首獎 南市形象影片搶先曝光

2018-05-30 16:40

［記者劉婉君／台南報導］台南市入選全球7大智慧城市，更積極爭取首獎TOP 1，本週六將赴英國倫敦參加ICF智慧城市論壇會議，會中將播放的台南市智慧城市形象影片搶先曝光，不少人看了直呼「好感動！」

這支智慧城市形象影片以「智慧城市，源自於愛」為主題，鋪陳出城市在面對科技議題時展現的性格，不只看見科技，而是發展科技的心意；不只面對問題，更重要的是台南市政府就是解決問題的那群人。

研考會主委趙卿惠表示，台南市位處風災及地震頻仍的區域，一直在挑戰中成長，縣市合併以來，市府積極推動智慧城市，主要的原因就是「人」， 希望可以照護所有市民，因此城市發展的相關策略及推動成果，不論是水利、防災、交通、觀光還是醫療等面向，皆扣緊對人的關心。

她說，想要解決問題必須隨時「看見問題」，透過寬頻建設、感測器佈建等，收集許多資訊、數據並立即反應，最終希望所有的市民都可以看見市府的心意，也呼應「智慧城市，源自於愛」的主題。

另外，會議中將發送給與會者的平面資料，以赤崁樓城牆的磚紅色，搭配象徵科技的藍色線條，描繪呈現出台南智慧城市的發展，也展現科技與文化融合交織的意象及幸福共榮的光景，期能將南市的用心傳達給所有與會者。

影片分為中文及英文兩種版本，讓國內民眾也能了解台南的智慧城市發展。

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