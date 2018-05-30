大安沙雕音樂季6月2日開幕 炎夏戲水好去處

交通部觀光局吉祥物「喔熊組長」（左）與台中花博吉祥物樂虎，開心幫大安沙雕音樂季宣傳。（記者張軒哲攝）

2018-05-30 16:17

〔記者張軒哲／台中報導〕大安沙雕音樂季今年邁入第8年，更是中台灣夏季濱海盛事，將於6月2日至6月18日熱鬧展開，今年突破往年單座沙雕創作方式改以「共構式聯座雕法」，以「大安沙雕星球」為主題，結合了「台中世界花卉博覽會」主題-花現GNP進行創作，還有樂團演唱、親子沙雕DIY等活動，歡迎民眾前來大安賞沙雕、聽音樂，感受海線之美。

台中市府觀旅局今日在大安濱海樂園宣傳沙雕音樂季，觀旅局長陳盛山指出，大安沙雕音樂季活動已逐漸建立口碑，成為中部地區民眾夏天消暑好去處，今年活動更首度被交通部觀光局列為「寶島仲夏節」系列活動之一，顯示「中大安」為臺灣中部最具代表性的沙雕活動。

交通部觀光局吉祥物「喔熊組長」與台中花博吉祥物樂虎，開心現身沙雕旁，民眾紛紛合照。今年大安沙雕音樂季為期17天，規劃在大安濱海樂園打造一個「大安沙雕星球」，突破往年單座沙雕創作及尺寸規格限制，今年改以組合型夯沙技法，運用世界最新進的「共構式聯座雕法」讓視覺延伸，營造多層次感官、壯闊的藝術沙雕，共計20座沙雕作品相互串聯，包括以「聆聽花開的聲音」、「花現GNP」、「發現自然的真諦」、「永續共生」、「水岸花都」、「稻香外埔」等沙雕主題。

今年6月2日當天舉辦開幕晚會，邀請民歌時代最具代表性的歌手演出，帶領大家回到民歌的黃金時代「大安濱海樂園」旅客服務中心也配合活動期間免費開放游泳池（每週一公休），讓遊客來大安賞沙雕、聽音樂，暢遊海線風光。