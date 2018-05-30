畢業一起上台領「生命教育獎」 花蓮女中這段友誼好動人

全盲的許家敏（左）因為沈紫涵（右）的陪伴，成為一名開朗少女，露出陽光般的笑容。（記者花孟璟攝）

2018-05-30 16:22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全盲的花蓮女中學生許家敏，原本下課時間常怯怯地坐在位子上，不好意思與人互動，因為同班同學沈紫涵的關懷，帶她一起參加班上活動，讓她朋友愈來愈多，2個女孩的深厚友誼，師長看在眼裡。6月1日就是花蓮女中畢業典禮，2人將一起上台獲頒「生命教育獎」。

許家敏一出生就因先天「小眼症」導致全盲，連光線都感受不到，雖然如此，她沒有進入特教體系，在爸媽陪伴下，家敏5歲開始學習點字，自我要求很高的她，讀書非常努力，還學鋼琴、二胡等樂器，國風國中畢業成績優異，錄取花蓮女中，大學也已錄取國立政治大學政治系。

每年耶誕節前夕，花蓮女中都會舉辦「希望中庭」活動，高二那年，當女孩子們都開心寫著小卡片，把寫滿青春願望的卡片張貼在學校中庭，為新的一年許願。擔任班級輔導股長的沈紫涵卻發現，家敏沒有寫希望小卡。

沈紫涵走到家敏身邊問她：「如果妳願意，可以告訴我妳的希望跟夢想，幫妳寫上去」。雖然眼睛看不到「她」，但這道溫暖的友誼之光，照亮了家敏的心扉，她說：「我希望，用音樂讓世界更美好」！

許家敏說，在此之前，她與紫涵沒有交集，自己朋友不多，眼睛看不見，讓她下課時間並不特別做什麼，只是坐在位子上，聽同學講話，因為怕打擾到別人，她也不知怎麼跟別人聊天，擔心「別人不理我」。

家敏說，以前若心情不好，會有很多自我傷害的灰色念頭，紫涵都會很快發現，她會靜靜聽自己說話、安慰她「不要這樣」，漸漸的心就解開了，所以「我想告訴紫涵，妳真的很棒，謝謝有妳」！

沈紫涵說，家敏不會主動跟人攀談，於是把她拉進朋友圈內，她想過，如果自己需要幫助，也會希望有人拉我一把，「這叫同理心吧」！最近大學放榜，她錄取南華大學社工系，和家敏也不無關係，希望繼續體會幫助人的快樂。

談起夢想的大學生活，許家敏已想好「將來要學習『中國笛』，已找好老師」，她說，不管再怎麼遠，「捷運、公車能到的地方，她都要去學」，也有考慮轉學心理相關科系，把最愛的音樂與心理、輔導結合起來，完成「用音樂改變世界」的願望！