國際扶輪基金會贊助 大道國中「ｉ希望教室」揭牌

2018-05-30 17:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大肚扶輪社協助大道國中申請國際扶輪基金會全球獎助金計畫，獲得約新台幣225萬的補助，為大道國中建置3間共有60部ipad pro行動學習教室，今天大道國中舉行捐贈及「i希望教室」的揭牌儀式，讓學校弱勢孩子下課後，可在希望教室接受個別化及使用先進的輔導教學工具。

大肚扶輪社協助大道國中以「弱勢家庭學生課後輔導計畫」，申請國際扶輪基金會全球獎助金計畫，獲得約新台幣225萬的補助。

大道國中及大肚扶輪社花了整整一年的時間進行規劃、提案、爭取，才讓3間共有60部ipad pro行動學習教室獲得補助及建置完成，而ipad行動載具，可配合多元豐富的網路教學資源，讓學生不是一群人進行整體輔導，而是個別化的強化課程。

大道國中今天舉行「i希望教室」設備捐贈及揭牌儀式，市長張光瑤、市議員吳瓊華、大肚扶輪社社長楊明通、國際扶輪3461地區總監童瑞龍、扶輪基金主委陳福振及大道國中校長柯瓊華等人與會共襄盛舉，並實際體驗3間「i希望教室」的教學情形。

副市長張光瑤表示，感謝國際扶輪基金會以及大肚扶輪社的付出與支持，雖然現在手機、平面電腦十分普及，但是還是有弱勢家庭的孩子們無法使用這些數位學習設備，大肚扶輪社投入「i希望教室」設備捐贈的計畫，讓偏鄉地區的學校享有跟都市學校相同的資源。

大肚扶輪社社長楊明通表示，大肚扶輪社每週的例會都是借用大道國中會議室舉辦，也因而得知學校約有30%的弱勢家庭學生，因此發起這次活動，經過從規劃、提案、報告、爭取國內外扶輪社友贊助到i希望教室設備完成建置，花了整整一年的時間，期盼灑下希望的種子。

校長柯瓊華表示，大道國中學生有3成是來自弱勢家庭，由於大肚扶輪社的協助，讓學校擁有數位設備，除了有60部iPad Pro，還有3台液晶電視及3部可同步充電車等硬體設備，有助於孩子的學習，將推動5年的弱勢家庭學生課後輔導計畫，安排弱勢學生在下課到i希望教室上課，並且由老師及志工帶領學習，而且孩子還有晚餐可吃，這些經費，學校會努力進行募款，讓孩子安心的學習。