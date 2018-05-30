竹縣湖口另類觀光 500顆大南瓜好看又好拍！

湖口鄉全鄉約有500顆大南瓜，農會瓜果班班長邱榮淦（左）表示，小顆100多斤，最重可長到800斤，觀賞展期約至10月。（記者廖雪茹攝）

2018-05-30 16:16

［記者廖雪茹／新竹報導］正值瓜果產季，新竹縣湖口鄉農特產以洋香瓜和南瓜聞名，銷售全台，瓜農還熱衷栽種深具觀賞價值的超級大南瓜，和造型趣味橫生的迷你南瓜，自娛娛人，全鄉約有500顆大南瓜，經常吸引民眾參觀、認購。

湖口鄉農會瓜果班有10餘名班員，每個種瓜經驗豐富。班長邱榮淦表示，湖口地區土壤屬黃土，適合種瓜，全鄉約有10多甲瓜田，其中栗子南瓜約5甲，洋香瓜10餘甲，洋香瓜甜度可達14度，口感細緻，較南部瓜脆。

種瓜20多年的羅雲正為小地主大佃農，目前栽種1.5甲的洋香瓜，有紅珍、香華、七鼓香等品種，一分地約可收成近5000斤；他的瓜田畦面皆鋪設塑膠布來保持水分、抑制雜草、防病蟲害，還鋪設網子防風，相當費工。他分享種瓜經驗說，一定要輪作，種一年之後改種水稻4、5年，換田地種瓜。

瓜農們大多參雜種植少量西瓜、和觀賞用的大南瓜、造型瓜；其中，大南瓜全鄉約有500顆，小顆100多斤，最重可長到800斤，大多賣給餐廳或休閒業者展示，展期約至10月。

瓜農范綱宏栽種約1.8甲的栗子南瓜，並培育了28種迷你南瓜，顏色多變化，造型趣味橫生，有的宛如優雅天鵝，有的像佛手柑；此外，今年還種了30顆大南瓜，每顆逾百台斤，預計6月中旬採收。范綱宏分享表示，種瓜除了土質要好，一定要勤於疏果以便集中養份，適度施肥，並防範病蟲害。

湖口鄉長林志華說，農事繁雜，不論酷暑還是雨天，農民都得悉心看護農作物，真的很辛苦，請鄉親多多支持本地農產，鄉公所3樓也有擺設多種觀賞瓜，提供洽公鄉親拍照、打卡。

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