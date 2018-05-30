連續10年奪統測榜首 這所綜合高中只有一科

北港巨人高中統測表現亮眼，吳翊寧（右2起）、李子瑜、周筠庭、蔡松錡、蔡依岑囊括衛生護理類全國前5名。（記者黃淑莉攝）

2018-05-30 16:35

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2018四技二專統一入學測驗成績出爐，北港巨人高中表現優異，吳翊寧以690分高分奪「衛生護理類」全國榜首，連續10年榜首都在巨人高中。

巨人高中為綜合高中，15年前轉型為藥學護理專班，全校只開設一科「衛生化工科」，每年招收4班，專門培養藥師、護理師，這幾年在統測表現亮眼，今年報考173人，600分以上有95位，並囊括「衛生護理類」前9名。

榜首吳翊寧5科有4科滿分，水林國中畢業會考成績可上嘉義女中，選擇讀巨人高中，她說，入學第一天就以考上藥學系為目標，3年來依據老師進度複習。

李子瑜總分684.5分為全國第二名，家住水林大溝村，她指出，看到村內許多老人家亂吃藥，國小志願長大要當位藥師，在家鄉開藥局，協助長輩正確用藥。

蔡依岑國中會考英文只考B，因為爸爸從事代噴農藥工作，有時候因噴藥身體不適，她立志要當位藥師，擔心英文差考不上藥師，進入巨人高中後，拚命增強英文能力，把握時間背單字，這次統測英文100分，總分676全國第4名。

北港巨人高中吳翊寧奪得今年四技二專統測「衞生護理類」全國榜首。（記者黃淑莉攝）