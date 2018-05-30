醫病》中壯年殺手 癮君子留意急性心肌梗塞

豐原醫院心臟科醫師程建銘指出患者急性心肌梗塞發血管堵塞位置。（記者張軒哲攝）

2018-05-30 16:02

〔記者張軒哲／台中報導〕急性心肌梗塞是許多中壯年的殺手！豐原醫院近期有兩起中年男子因「急性心肌梗塞」緊急就醫，所幸第一時間急救得宜，挽回性命。醫師指出，「急性心肌梗塞」最主因還是跟抽菸有關，如每天抽一根菸，危險性就會增加30%-40%心血管危險，因此，戒菸才能遠離心血管疾病的發生。

上個月55歲劉男和妻子在看電視時，突然胸口不適昏倒，呼吸變得微弱、心跳停止，當下劉妻立刻幫先生進行CPR基本急救，送醫過程中救護人員進行電擊後、恢復心跳，經心導管檢查發現劉男因「急性心肌梗塞」導致。

另一名50歲陳男有菸癮習慣，突然胸悶緊急送醫，在救護車快抵醫院時，心跳停止，經急診醫師電擊後恢復心跳，心導管檢查後發現患者也因「 急性心肌梗塞-左迴旋支心肌梗塞」導致。

豐原醫院心臟科醫師程建銘表示，急性心肌梗塞發生時，有些人會有一些徵兆，像是先感覺到一點點胸悶悶的、慢慢的胸悶情形變得更明顯，但有些人卻一點徵兆也沒有，突然血管就堵塞住。

程建銘表示，引發「急性心肌梗塞」主因還是跟抽菸有關，因抽菸會導致血液流動變慢，血塊可能在較狹窄的血管內形成，因劉男與陳男都是老菸槍，導致心臟疾病上身。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

當急性心肌梗塞發作，好比跟時間賽跑，發作後3小時內搶救回來的機率約90%、如果發生在6小時後，搶救回來的機率只剩一半，但先前條件是必須有人替患者進行CPR急救，才有救回的可能性。

程建銘表示，「急性心肌梗塞」跟抽菸息息相關，癮君子唯有戒菸才能遠離心血管疾病威脅。

劉男血管堵塞位置。（記者張軒哲攝）