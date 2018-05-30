水氣將增 颱風論壇： 6月初為颱風活躍期

台灣颱風論壇指出，6月初將進入颱風活躍期。（擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專）

2018-05-30 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕強盛許久的太平洋高壓即將逐漸減弱，西南季風也已來到孟加拉灣，目前正準備移入南海，臉書粉絲團「台灣颱風論壇」指出，6月初為颱風活躍期，南海及菲律賓東方均有機率生成熱低壓或颱風。

「台灣颱風論壇」表示，過去這陣子籠罩台灣上空的太平洋高氣壓未來將逐漸減弱，西南季風趁勢進入南海，綿延數千公里的水氣帶將不斷輸送豐沛水氣，有利熱帶系統發展。

不過「台灣颱風論壇」也強調，雖然大部分模式認為可能將有雙颱生成，但距離現在還很久，變動性相當大，即便正式形成也不一定會襲擊台灣，尤其目前仍無法預測是否會發生「雙颱夾擊」的狀況，呼籲民眾切勿過度恐慌。

「台灣颱風論壇」進一步指出，整體來說，6月初台灣附近水氣將會明顯增加，各地降雨機率也會提高，不過雨量多寡目前尚無法預測，需待時日稍近，各國模式模擬結果漸趨統一後方可加以研判。

此外，「台灣颱風論壇」也表示，現代氣象資訊相當開放，每個人都可以輕易取得，強調在進行資訊判讀時務必特別小心，謹慎對外發言仍為人人均須負起的「社會責任」。