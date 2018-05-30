輔英科大啦啦隊力與美演出奪3連霸 台下有洋蔥

輔英科大競技啦啦隊靠力與美演出，在UCC大專盃啦啦隊錦標賽3連霸。（記者洪臣宏攝）

2018-05-30 16:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輔英科大競技啦啦隊勇闖106學年度UCC大專盃啦啦隊錦標賽，力與美的演出博得全女團體組冠軍，完成3連霸，令人感動的是隊員黃思萍、翁年儀負傷奮戰，直播影片在網路瘋傳。

全國大專盃啦啦隊錦標賽今年在新北市新莊體育館舉行，今年共有46所大專院校、96支隊伍參加，輔英以「誓必全上」為主題，隊員著紅色隊服，配合胸前斗大FYU校名英文縮寫，相當吸睛。

啦啦隊表演首重氣勢和默契，結合口號、體操、特技和舞蹈，這次嘗試許多新招式，例如倒立上、180度飛上三層及多人堆疊，飛兒﹙騰空者﹚必須要相信底下接人的隊員，不能有絲毫猶豫，否則輕者損及成績，重者危及生命。

「台上三分鐘、台下十年功」教練黃大輔表示，隊員要學的招式包括金字塔、跳躍、延伸、自由女神、阿拉伯、搖籃式抱接、雙股立姿、單股立姿等，高難度的連續翻滾、拋接等，更是奪分必學，但招招潛藏危機，稍一不慎即可能傷筋動骨。

黃大輔指出，飛兒從空墜下的重量將近100公斤，平時須跑操場加強肌耐力，練翻滾練到頭暈、目眩、嘔吐，但沒人退縮。

應外系黃思萍從高中參加啦啦隊已有五年，左膝蓋後十字韌帶近乎斷裂及肩膀嚴重移位，被醫生警告不能再練習，她說，為了榮耀和團隊精神得忍痛咬牙撐完比賽。護理系翁年儀因嚴重車禍導致右大腿裝了鋼板還沒卸除，賽前一週練習時右腳突然無力倒下，她擔心表演時復發，不時拍拍大腿舒緩不適，靠毅力和紮實訓練參賽。

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