從清潔工到導演 陽靖靠手腳8指頭拍出人生啟示

2018-05-30 15:42

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府社會局與牛角電影公司今天（30）在南市府舉辦「愛加倍、電影愛情線索2」公益贈票記者會，會中「牛角」陽靖導演捐出250張公益電影票給台南市弱勢家庭及團體，並由社會局主秘劉啓崇代表接受。

為響應陽靖導演的堅持與愛心，南市社會局也特別加碼認購250張電影票，總計有500位社褔團體服務對象或弱勢民眾可以在6/1（五）、6/2（六）晚上7點在台南威秀影城共同參與台南首映會，一起分享陽靖導演電影的生命啟示。

陽靖是台南人，與魏德聖導演是一起長大的好友，同時也曾是遠見雜誌報導全台最有勇氣的5人之一。陽靖說，他之所以叫「牛角」，是因為他一出生，罹患罕見疾病，雙手雙腳中間的指頭都萎縮，手跟腳加起來只有8跟指頭（手指和腳趾），外觀彷彿「牛角麵包」，也因為如此，讓他從小到大就飽受外界異樣眼光。

陽靖說，他高中畢業後，準備進入職場，寄出100多封履歷表全部被拒，最後有一家電腦公司願意錄取他擔任清潔工，他一邊學習電腦相關技能，最後從清潔工轉型為電腦工程師。

他觀察當時印表機墨水市場正夯，靠著比別人勤快的拜訪，3年後成為業務經理，21歲時已擁有千萬身價。不料，千萬財產卻被一名別有用心的女子騙光，甚至還背負巨債。這樣的打擊，讓他一度罹患憂鬱症，自我放逐了4、5年，直到28歲才逐漸走出陰影。

後來，陽靖克服困難拍電影，繼執導電影「愛情線索1」後，如今又完成「愛情線索2－奇妙關係」，該電影劇情大致是描述女主角因父母離異導致對婚姻產生不信任感，女主角在傷害中逐漸發現親密關係裡所隱藏的愛情線索，解決關係中的難題，劇情貼近人心，帶點幽默也讓人感動，非常鼓舞人心。

南市社會局表示，這次陽靖導演贈票給南市社褔團體及弱勢家庭，除了邀請弱勢家庭一起分享電影的美好，也希望藉由電影的題材共同學習表達愛與寬恕，並贈票行動，喚來大眾及更多企業對社會弱勢的關注。