亞太小學數學奧林匹克競賽 台灣奪4金！

周宇凡（左起）、江恩驊、任禾翔和楊承憲獲亞太小學數學奧林匹克競賽金牌。（記者翁聿煌攝）

2018-05-30 15:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕「2018年新加坡亞太小學數學奧林匹克競賽」（APMOPS）日前在新加坡舉行，共有來自澳洲、汶萊、中國（海南、上海）、香港、印度、印尼、澳門、馬來西亞、新加坡、韓國、台灣、泰國、菲律賓、越南等國的國小數學資優生參賽，台灣代表參賽10位選手中，新北市錦和國小任禾翔、台北市光復國小江恩驊、士林國小楊承憲及桃園市義興國民小學周宇凡獲得金牌，成績斐然。

國立台北教育大學數學暨資訊教育學系教授劉宣谷說，亞太小學數學奧林匹克競賽創始於1990年，迄今28年，為亞太地區大型國際數學競賽，每年吸引各國優異學生參加，台灣地區由新北市南山中學負責承辦，並與國北教大數資系合作執行選手培訓工作。

他指出，今年的競賽形式有別於往年僅考6題申論題目，改為12題填充題、2題申論題，雖然題型與往年相比有重大改變，但台灣參賽選手仍是表現優異，獲得4面金牌。

劉宣谷說，台灣的國小學童較缺少文字和語言表達能力的訓練，選手賽前訓練除提升解題能力，重點在加強表達與敘事能力，建議家長可以多傾聽孩童語言表達邏輯性，提升孩童思維能力。

領隊之一的北教大數資系助理教授謝佳叡說，台灣參賽選手在數學思考與解題能力都跟同年齡的孩童不同，甚至優於許多國、高中學生，但受限於多數國小沒有數學資優教育師資，使得這些學童只能自行尋求資源，盼政府能更落實「差異化教學」，提供數理資優學生更多資源。