張惠妹老家新橋啟用 村民高興有安全回家的路

泰安村大巴六九溪新建的魯瓦南橋今天通車，村民祭拜謝天。（記者黃明堂攝）

2018-05-30 15:28

［記者黃明堂／台東報導］張惠妹的老家在卑南鄉泰安村，村內大巴六九溪新建的魯瓦南橋今天通車。從小走水路走了快80年的老人家說，以前難走又危險，現在終於有了安全回家的路！

卑南鄉長許文獻與立委劉櫂豪、縣議員江堅壽、張卓然等人共同今天揭開橋名紅布，隨後帶領耆老、村民走過新橋，雖然只有30公尺長，卻是大巴六九部落很多老人家盼了一輩子的橋。

大巴六九溪是太平溪支流，在沒有橋之前，在地居民要到獵場或農地，最快的路徑就是過溪而行，所以此處被稱為「過水路面」，有時整條溪乾旱，有時溪水暴漲，險象環生，甚至在莫拉克颱風時，有村民被洪水沖走。

許文獻表示，2016年10月豪雨重創過水路面，鄉公所提報災後復建爭取補助新建橋樑，經行政院核定補助700萬元，公所自籌約300萬元，經代表會支持下戮力完成這座橋，魯瓦南橋橋長30公尺、寬6公尺。

許文獻說，此地為土石流潛勢溪，如果只有橋樑而沒有上下游河川整治配合的話，大水一來土石流淤積，淹沒橋樑，因此水土保持局配合整治，讓橋樑兼具交通及防洪的功能。

地方耆老張阿信表示：從小在這裡長大，今年已經快80了，以前的過水路面難走又危險，第一次看到泰安村有一座堅固的橋，相信一定能保障村民的生命財產與安全。

鄉公所表示，在地卑南族人稱此地為「魯瓦南」，是部落北方入口之地，是部落祭司在年節或有重大事件時，實施祭儀的地點，也是早期部落人上山造成傷亡時，傷者紮營療傷之處，以「魯瓦南」為橋命名，留下部落文化記憶。

卑南鄉長許文獻（左3）帶領村民走過新建的魯瓦南橋。（記者黃明堂攝）