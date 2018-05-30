高鐵APP推新服務 手機購票可享信用卡優惠

2018-05-30 15:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕使用高鐵「T Express」購票，並使用信用卡付款旅客，即日起也可使用信用卡優惠專案，台灣高鐵公司表示，目前與多家銀行合作，卡友若要使用紅利點數折抵票價、升等商務車廂等優惠，以往都要到車站窗口，或透過網路訂票系統的「信用卡合作優惠專區」才能使用。但為將旅客購票導到站外，這次特別於T Express APP新增「信用卡優惠」專區，提供購買信用卡優惠的旅客，透過APP一次完成訂位、付款、取票，提升旅客購票便利性。

高鐵信用卡優惠專案於2011年推出，目前商務車廂升等優惠共與16家合作銀行，標準車廂對號座卡友優惠則與18家合作銀行。旅客若要透過手機購票使用信用卡優惠，需先更新T ExpressAPP後才能使用。更新後，購買信用卡優惠專案旅客，進入T Express的信用卡優惠專區後，先輸入信用卡號前8碼，經檢核適用資格後，才可開始進行訂位、付款與取票。

此外，T Express這次同時新增「TGo」會員帳號預設功能，旅客只要事先於「個人資料設定」頁面，完成高鐵會員資訊輸入，並將「訂票預設」選項設定為「是」，訂票時系統即可直接帶入預設的「TGo」帳號，以後要累積點數，就不必每次都要重新輸入「TGo」帳號。