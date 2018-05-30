1場歡樂的音樂會 因「她」而有淡淡洋蔥味

關西國中校長郭雅玲（前右起依序往左）在直笛藝才班公演完美畫下句點時，回頭跟指導團隊代表陳孟亨、前校長彭蕾娜的女兒劉芊妤互相交換溫暖的微笑，所有的感恩、感激一切都盡在不言中。（記者黃美珠攝）

2018-05-30 15:01

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣關西國中直笛藝才班在縣府文化局演藝廳舉行年度公演時，治校4年的校長郭雅玲不獨攬該班成立6年來，首度摘下全國音樂比賽北區總決賽國中直笛合奏特優冠軍的光環，感謝前任校長彭蕾娜當年設班的遠見，公開讚揚她，跟3年多前不幸車禍往生的彭校長隔著陰陽分享該班學生們努力耕耘的成就。

彭校長的女兒劉芊妤受邀到場聆聽母親辛苦播種的成果，給在場者享受了1場美好的音樂饗宴，也上了1堂溫暖的生命教育課。

郭雅玲說，「我一直覺得要記得前人的努力，如果孩子不懂這些，那我們還能教他們什麼？」

熟悉彭蕾娜的人都認同，她是個認真辦學的教育工作者，在教育現場有創意、有對策，愛惜羽毛卻不強出頭，總是跟學生、同仁們打成一片。她善用地方資源，利用廢棄課桌椅帶領學生創作獨一無二的耶誕樹，打造圖書環境、佈置走廊，經常帶給周邊的人驚喜。

可惜3年多前，她才剛被發佈將轉調他校，準備要陪伴更多的學生學習、成長，卻在1場車禍意外嚴重受創，終而經過再三搶救卻仍回天乏術，聞者莫不痛惜她英年早逝。

如今彭蕾娜離開大家數年之後沒有被忘記，現任校長郭雅玲當年曾以追思的方式進行當年的成果發表，昨（29）日晚上的年度公演上仍公開讚許彭蕾娜的遠見，讓認真工作的人，就算不在了也依舊被人記得。

公演圓滿成功後，郭雅玲跟該班指導團隊代表也是清大教授的陳孟亨、劉芊妤一字排開一起向所有在場者致謝，3人互相交換溫暖的微笑，讓大家感受到所有的感恩、感激一切都盡在不言中。