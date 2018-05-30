豐胸蛋、燃脂咖啡等食品廣告膨風 食藥署斥如詐團

食品藥物管理署今天公告違規廣告食品，提醒民眾注意。（圖擷取自食藥署網站）

2018-05-30 15:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕網路上充斥許多奇怪的「健康食品」廣告，像是燃脂咖啡、豐胸蛋等，這些其實都是有問題的食品，食品藥物管理署今天也公告這些違規廣告食品，提醒民眾注意。

食品藥物管理署設置「食藥膨風廣告專區」，揭露刊登違規食藥廣告的國外網站，提醒民眾別輕信誇大不實的違規廣告，以免破財傷身。

食藥署監控電子媒體廣告，今年1月到4月發現國外網站疑涉違規廣告案件中，有一般商品宣稱「…暖腎養腎、治療感冒…」等詞句；食品宣稱「…利尿、消水腫、利膽、降血糖、降血壓、降血脂…」、「…止咳、清咽、潤肺…」、「…便秘、血壓、血糖…」、「穩定眼睛細胞膜，且具有抗氧化活性…」、「有效疏通乳腺…」、「強效燃燒脂肪、促進新細胞生長…」等詞句；化粧品宣稱「...觸發皮膚細胞重生過程...改善皮膚的色素…」等詞句，這類廣告內容業涉嫌誇張、易生誤解或宣稱醫療效能。

食藥署組長許朝凱說，這些產品網站都架設在國外，且通常只有一個網址，沒有地址、負責人等資訊，一旦遇到消費糾紛，業者經常直接把網站關了，消費者根本求償無門，「根本就像詐騙集團」。

食藥署提醒，廣告內容太神奇、太吸引人的，務必「停看聽」，停下腳步思考是否有幫助；看清包裝標示與說明；聽取專業人員建議。

食藥署將定期並即時發布違規廣告相關新聞，民眾可至「食藥膨風廣告專區」查詢，做為選購產品參考。