高雄海味攻進新南向 泰國國際食品展吸睛

2018-05-30 14:22

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市去年出口到泰國的鮪魚銷量為5萬6000噸，產值高達28億元，魷魚及秋刀魚也從434噸暴增到1700噸，產值6000萬元，成功打進新南向國家，知名度高，因此這次參加泰國國際食品展，備受東南亞業者青睞，頻頻洽談代理合作事宜，豐碩成果可期。

海洋局長林英斌指出，泰國國際食品展為東南亞最大規模，本月29日起在曼谷展出5天，海洋局與台灣區冷凍水產工業同業公會強打「高雄海味」品牌，推出具有產銷履歷與國際標章認證的優質水產品，並協助允偉興業、利安鑫、冠民、源進等業者開拓新南向市場。

林英斌表示，高雄市漁業生產量約52萬噸，占全國的53%、產值約319億元，需要開拓外銷市場提高價值，故選定最大宗且極具市場發展潛力的鮪魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚及石斑魚，取名為「高雄五寶」。

經過這幾年的努力，鮪魚已成為出口到泰國的冠軍水產品，去年銷量5萬6000噸，產值高達28億元，其次為魷魚及秋刀魚，從前年的434噸，暴增到去年的1700噸，足足成長4倍，產值為6000萬元。

這次泰國國際食品展，海洋局推出5寶中的4寶--鮪魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚，其中利安鑫食品公司主打虱目魚丸；總經理謝維展表示，去年參展時得知，泰國人也吃丸類魚漿製品，但沒有虱目魚丸，因此接受當地業者建議，今年推出筍乾、控肉、麻婆豆腐及咖哩雞等4款爆漿虱目魚丸口味，甫開展就吸引代理商與通路業者試吃，詢問高。

謝維展強調，正積極和當地業者洽談合作籌設虱目魚加工廠，要將高雄的虱目魚銷往新南向國家，也讓台商與華人吃到高雄最道地的虱目魚一解鄉愁。