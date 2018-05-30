新北「輪椅校長」 筆耕揭露奮鬥人生

2018-05-30 14:21

〔記者葉冠妤／新北報導〕今年2月甫退休的新北市江翠國小前校長吳昌期，35歲就當上校長，是新北市最年輕考上校長的人，卻因5年多前罹患帕金森氏症，讓他也意外也成了最早退休的校長。去年吳昌期遭逢車禍、跌傷意外，坐著輪椅也堅守崗位，鋼鐵般的「輪椅校長」名聲漸漸流傳，今天他舉辦《D208裡的那個人》新書發表會，以生命故事揭露他吃苦當吃補的奮鬥人生。

從事教育工作近30年的吳昌期，5年多前因罹患帕金森氏症，去年更二度發生意外，造成右腳韌帶斷裂、左手骨折等，顧及身體因素，最後只好忍痛選擇退休休養，但他說自己只是中場休息、伺機而動，「我一定會再鑽出來，只是還不知道是從什麼地方！」

吳昌期說自己只是工友之子，卻能靠著愛挑戰的意志力，創下了3項不易被後輩突破的「昌期障礙」，分別是最年輕早考上候用校長、最年輕遴派校長、最年輕退休的校長，他將這些自己人生上半場努力的軌跡，以生命故事的書寫形式紀錄在《D208裡的那個人》這本書裡，希望透過這些過程，給他人前進的動力。

此外，吳昌期也不忘在書中針砭當今教育現象，即便不在第一線，字裡行間仍流露出滿滿的教育熱誠與關懷。

今天在江翠國小舉辦的新書發表會，新北市教育局副局長黃靜怡、昔日同期校長、學生都現身捧場力挺。吳昌期說，之所以將書取名為《D208裡的那個人》，是因為D208是江翠國小校長室的編號，他要帶領讀者一窺校長室內那個人的心路歷程。