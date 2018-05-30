今年免祭關空調措施 6月供電提高至備轉6％

2018-05-30 14:25

〔記者黃佩君／台北報導〕梅雨遲到導致全台高溫，今午間用電3670萬瓩打破去年815創下的歷史用電紀錄，但今供電能力達到3799.2萬瓩，備轉仍有129多萬瓩達3.51%。外界憂心可能限電，或需如去年祭出公務機關午間關空調措施，今經長沈榮津再度指出不會缺電，強調6月機組歸隊後備轉將提高到6%，若台電等維護機組無狀況、可維持備轉，以今年系統供電能力來說不必祭出關空調等措施。

今午間用電近兩點為3670萬瓩，打破去年八一五創下的歷史用電記錄3645萬瓩。外界憂心昨天備轉僅2.7%，夏季恐有缺電可能，沈榮津今再度說明，表示供電能力足夠。

對昨電力系統就剩2.7%，今又再度打破歷史用電記錄，沈榮津表示主因天氣炎熱溫度大幅提升。他強調，昨有部分機組包括民間IPP及台電機組發生故障，導致備轉容量較低；今已有部分機組慢慢維護上來，備轉約4％左右，備轉容量150萬，約為一大一小機組的裝置容量，目前也會請台電同仁務必做好系統機組維護保養工作，確保電力穩定。

昨民營電廠台塑化汽電共生廠Ａ號機故障、豐德電廠二號機也因葉片斷裂持續維修中，加上中火八號機因過熱器故障，興達一、三號機及大潭六號機等分別因震動、爐渣掉落等情況，都無法滿載發電。

而對外界憂心今年供電，沈榮津表示待大修機組歸隊後，恢復到正常的狀態，6月起備轉可逐步恢復到6%，希望能讓國人放心。

而今中火八號與興達三號昨傍晚已恢復滿載供電；興達一、大潭六與大林新一號機都預計於6月初回歸，可再增逾百萬瓩電力。

而對外界質疑今年是否需祭出像去年的公務員午間關空調措施因應，沈榮津表示，以今年供電能力來說，若能維持備轉率，機組無狀況，就不需有這樣的措施；去年是因和平電廠電塔臨時發生事故，不得已的因應做法。不過雖不需祭出關空調等極端措施，但目前台電也正在分析相關節電等方案。

而對台電28日報告預防區域性停電措施，遭經濟部退件一個月後再報告，沈榮津表示是希望台電針對輸配電更新理出優先順序。他強調，希望台電能把所有項目、事故、問題的肇因與解決方案一一釐清，金額方面則要等台電釐清這些問題後，才能根據要如何改善、須多少設備、數量、金額來進行討論。

而對外界質疑7月前再度報告，是否能針對今年供電做改善，沈榮津也表示目前已要求台電滾動檢討，對最近的停電事故都先調查並系統性的處理，不需要等一個月。