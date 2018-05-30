三重果菜市場都更案 議員批規劃不周斷攤商生計

2018-05-30 14:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員邱婷蔚等人質疑三重果菜市場都更案規劃不周，市府宣稱「現地重建」，但完工後攤商將離開原先的經營位置，不知何去何從，批發市場移至高樓層，不符實際需求，擺明是斷了攤商的生計。市長朱立倫允諾會和實施者、果菜公司及攤商等，共同協調最妥適的方案。

邱婷蔚表示，三重果菜市場都更案基地包括全國漁會、力行市場及果菜市場等，攤商共有1000多攤，影響數千人家庭生計，105年發布的都市計畫宣稱「現地重建」，但何謂「現地重建」？安置計畫又是什麼？攤商每天吃不下、睡不好，擔心哪天即將被拆遷，該何去何從？

邱婷蔚指出，此案為利百代公司提出的自辦都更案，原本規劃果菜市場為2層樓，最新規劃是蓋成6層樓，每個攤位僅2.5坪，根本無法做生意，且拖板車、大貨車等進出頻繁，動線設計不良，使用空間太小，不符實際需求。她要求朱立倫「畢業」前先救救果菜市場。

市議員許昭興說，零售市場在2樓已經無法生存，何況是全台水果集貨量最大的批發市場？目前設計規劃錯誤，恐種下禍因。

市議員王淑慧提醒說，板橋果菜市場規劃階段未和地方溝通，蓋得「零零落落」、問題一堆，希望市府不要重蹈覆轍。

朱立倫表示，此案都市計畫最近完成，接下來還有一些程序要走，過程中多次和實施者及攤商協商，另外，公開展覽的版本也不一定是最後的版本，還有調整討論的空間，他強調，市府持有的土地佔36%，權益絕對不會減損，1個月內將邀集相關單位開會，研商最妥適的方案。