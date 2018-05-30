郵差苦受酷熱天氣 中華郵政爭取「高溫津貼」

中華郵政今年夏天將全面配發新制服，更吸汗、透氣，同時將首度配置太陽眼鏡給郵差，避免傷害。圖為示意照片，非中華郵政採購太陽眼鏡。（記者陳宜加攝）

2018-05-30 14:12

〔記者陳宜加／台北報導〕百年來最熱的5月，全台高溫飆破38度，終日在外投遞信件、包裹的郵差，工作風險劇增，繼勞動部承諾研議高溫假後，中華郵政工會也將於董事會中爭取發放「高溫津貼」，讓郵差可以買涼水降溫。中華郵政表示，已轉業務單位評估。

中華郵政工會理事長鄭光明表示，5月天氣已達酷熱，夏季恐更高溫，外勤郵務士每天工作在外，成為熱傷害高風險族群，勞動部日前已承諾將評估高溫假，但工會認為，中華郵政仍以服務為重，若郵差放假，將影響民眾寄送信件權益。

工會昨天正式向中華郵政提出「高溫津貼」訴求，要求每當高溫達36、37度以上，應加給郵務士高溫津貼，每天每人50至80元不等，金額不大，主要讓郵務士可以買飲料降溫，工會勞工董事也將於下次中華郵政董事會正式提案。

根據氣象局定義，氣溫超過35度即屬高溫，105年台北有77天，去年也超過60天；若以氣象局統計數據換算，目前中華郵政外勤人員約9000人，外勤郵差一人一天高溫多給予80元，中華郵政每年將支出500多萬元高溫津貼。

中華郵政主秘簡良璘表示，目前內部已有發放「涼水費」，外勤郵務士一人一年600元；而適逢連日高溫，工會建議再加碼高溫津貼，已轉業務單位與福利委員會評估，且需經董事會討論通過，並檢視營運成本足以因應，報交通部獲准。

除了工會爭取高溫津貼，中華郵政為降低郵差工作風險，今年也全面發放太陽眼鏡，款式與功能比照憲兵隊太陽眼鏡，可防UV、保護眼睛。簡良璘說，去年試辦發放太陽眼鏡，反應良好，今年全面發放，中華郵政目前已核定採購案。

她也說，防止高溫造成外勤人員傷害，中華郵政也已要求各局主管，加強照顧員工，包括買降溫飲料、發放涼水費等。