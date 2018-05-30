翻轉刻板印象！ 最新研究：新住民子女更具創造力

師大教授陳學志最新研究成功翻轉社會大眾對新住民子女的刻板印象。（記者簡惠茹攝）

2018-05-30 14:03

［記者簡惠茹／台北報導］師大教授陳學志最新研究，成功翻轉社會大眾對新住民子女的刻板印象，研究指出，新住民子女「創造力」高於一般台灣學生，多元文化經驗帶來更高的創造力和更強烈的創造傾向，不但首度證實新住民子女優勢，相關研究還陸續登上7個SSCI國際期刊。

國立師範大學教育心理與輔導學系教授陳學志在科技部經費支持下，針對全國6000多名國中、國小學生進行創造力分析，其中包含1491名新住民子女，和4665名一般生，陳學志透過「新編創造思考測驗」和「創造傾向測驗」，針對創造的能力和願不願意進行創造來進行測量，研究發現，新住民子女的創造力無論在哪個面向都高於一般台灣學生。

在新編創造思考測驗中，陳學志表示，使用流暢力、變通力、獨創力與精進力作為指標來測量創造能力，前三項得分都是新住民子女高於一般生，例如給予一個「人」字讓學生加以繪圖，有的一般生只畫出簡單的人形，但是有新住民子女就畫出複雜圖形，例如三合一磁怪、甚至兩張人臉互看。

至於創造力傾向測驗，陳學志指出，透過四個指標「冒險性」、「好奇性」、「想像力」和「挑戰力」設計問卷讓學生回答，測驗結果四個指標也都是新住民子女分數高過一般生。

陳學志團隊的研究是學術界首度證明新住民子女的優勢在於創造力，他說，研究加以分析，新住民子女的創造力優勢，可能來自於他們接觸的多元文化，多元文化帶來「梅迪奇效應」，意指不同文化碰撞，促成創意蓬勃發展。

陳學志指出，多元文化經驗讓他們擁有開放性人格、種族增長觀高且認知閉鎖性低。陳學志加以說明，新住民子女因多元文化經驗，形成有利於創意產出的特質，包含開放的心態和接納多元觀點；他們對種群和族群也保持靈活態度，不會以種族或族群來判斷他人，也較沒有刻板印象和歧視行為；他們對知識比較不會採取封閉態度，因此「認知閉鎖性」低。

陳學志團隊的研究受到國際學術界許多關注與肯定，相關研究已經刊登在7個SSCI國際期刊，去年更被收錄到集結全球10多年來重要相關研究的The Cambridge Handbook of Creativity and Personality Research書中，是華人學者中唯一被收錄的研究成果。

「適性揚才的教育，才是真公平、真平等。」陳學志說，讓不同族群的人發揮潛能是教育核心價值，透過這個研究也希望翻轉刻板印象，新的夥伴加入我們，卻常常被認為比較弱勢、成績比較不好，可是透過這個研究可以看到他們的優勢在於創造力，希望他們可以被正面合理對待。