划獨木舟挑戰基隆嶼 60畢業生從海上看海大

海大60名畢業生，划獨木舟挑戰基隆嶼。（圖由國立台灣海洋大學提供）

2018-05-30 14:08

〔記者林欣漢／基隆報導〕國立台灣海洋大學60名畢業生經過2個多月的集訓，今天划獨木舟挑戰基隆嶼，完成10公里的航程，校長張清風表示，在畢業前夕航向大海，從海上看海大，展現冒險挑戰、堅忍勇毅的海洋精神，留下充滿海洋的回憶。

海大表示，畢業生今天早上7點30分從海洋大學小艇碼頭出發，共有45艘單人及雙人獨木舟一起划向基隆嶼，不到1個小時的時間就抵達基隆嶼，稍做休息集結拍照留念後，再度啟程返航，大約10點多就全數回到小艇碼頭。

張清風說，海大這幾年來極力發展、推廣各項水上活動，5年前開始，每年在畢業前夕舉辦充滿海洋味的畢業活動，讓畢業生自我挑戰，划獨木舟向基隆嶼，充分表現親海、愛海、敢於冒險的海洋精神，為在海大的大學生活留下終身難忘的回憶，同時也能喚起大家對於海洋的關注與重視，從親近海洋、認識海洋，進而保護海洋、愛護海洋，讓海洋資源能夠永續。

海大體育室主任黃智能說，「畢業生獨木舟挑戰基隆嶼」活動，已經是海大熱門的畢業活動，每年吸引許多學生報名參加，但由於獨木舟數量有限，所有報名的同學，都必須經過兩個多月的練習，並通過體能測驗才能夠獲得錄取上場，60名完成航程挑戰的畢業生中有21名女生，每個人都可以拿到「海洋挑戰證書」，充分展現海洋人刻苦耐勞、勇於冒險、敢於接受挑戰的精神。