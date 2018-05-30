她「雞婆」緊盯同事 逾20年癮君子戒菸成功

彰基員工戒菸見證人陳燕芬，鼓勵同事報名戒菸活動，同事也成功戒菸。（記者湯世名攝）

2018-05-30 14:06

〔記者湯世名／彰化報導〕說到勸大家戒菸，大家多會想到已故藝人孫越，彰化基督教醫院也有1名「雞婆」個性的員工陳燕芬，她自己不抽菸，但希望親友、同事也別抽菸，甚至還緊迫盯人，果真讓1名菸齡逾20年的同事成功戒菸，這名同事也獲得院方致贈1萬元「員工戒菸重金獎賞」，陳女今天現身說法強調，多抽一根煙，健康就少一點，呼籲更多癮君子加入戒菸行列。

為支持無菸環境，鼓勵員工戒菸，彰化基督教醫院前年舉辦「員工戒菸重金獎賞」活動，本身不抽菸的彰基員工陳燕芬，有鑑於自己親友因長期抽菸、吸二手菸而先後罹患肺癌過世，因此對菸齡20多年、想戒菸卻無行動的黃姓男同事展開「緊迫盯人」，不斷給予關懷和支持，苦口婆心之下，黃男終於克服每天至少1包菸的菸癮，1年來都沒有再碰菸，身上衣物長期存在的濃濃菸味不見了，整個人也變得神清氣爽。

陳燕芬今天現身說法表示，開口說戒菸很容易，實際採取行動卻很難，主要是戒菸過程中，若只靠個人意志力，沒有專業人員或親友支持，成功率通常很低，她遂採取「雞婆」的方法，果真讓同事成功戒菸。

彰基社區健康促進中心主任劉晏孜指出，香菸和很多疾病有關，殊不知除「一手菸」會戕害自身健康，「二手菸」更被歸類為一級致癌物質。根據衛生福利部國民健康署統計，國人每年至少有2萬4000人死於吸菸，而有3000人死於二手菸害。

劉晏孜說，戒菸過程常會面臨戒斷症狀，例如焦慮易怒、情緒低落，以及精神不集中、疲倦、睡眠品質變差、咳嗽、味覺食慾改變、舌喉乾燥或便秘等症狀，很多人因而放棄；若經由專業戒菸團隊協助，擬訂個別化的戒菸計畫，加上親友的鼓勵與支持，戒菸成功率可大大提升，目前國內推行多年的門診戒菸，6個月戒菸成功率約22%。戒菸不是單打獨鬥，而是團隊合作，只要願意，每一個人都能成為身邊有心戒菸者強而有力的支持者。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

彰基社區健康促進中心主任劉晏孜（右二）希望透過活動提醒大家抽菸的壞處，以及戒菸的重要性。（記者湯世名攝）