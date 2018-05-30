不拍婚禮了 群交趴攝影師發文「與大家道別」

2018-05-30 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕去年因為拍攝群交趴聲名大噪的攝影師穆川申（松山西口前），今天在臉書表示，在婚禮攝影的部分將轉教學職，「但是好像到該與大家道別的時候了」。

穆川申在臉書表示，27日晚上的婚宴是他人生的最終場，拍完後他百感交集，並說自己在台灣婚攝圈創造一些絕無僅有的事，像是從來不簽契約、只拍照片不加送MV音樂檔或相本、在婚禮裡面允許喝酒、衡量拍攝複雜度而退一定費用。

穆川申說，未來將轉教學職，以助理身分陪伴原先的助理拍攝，以及開設婚禮攝影課程。