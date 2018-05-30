天氣炎熱易中暑 高齡長者尤要注意

2018-05-30 14:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕近日氣溫節節攀升，人體在酷暑環境散熱功能下降，容易造成熱傷害，或稱「中暑」、「熱衰竭」，尤其高齡者的排汗功能、對高溫的適應能力及調節體內水分的功能變差，加上許多長者患有慢性疾病，使得長者成為中暑的高危險群；醫師提醒，保持涼爽、補充水分及提高警覺，是預防中暑之道。

大千綜合醫院家庭醫學科醫師林家伃表示，中暑常出現的症狀包含頭暈、虛弱、噁心、頭痛、臉色蒼白、出汗和心悸等。症狀輕微者只要盡速到陰涼處休息、補充大量水分就會改善，但若沒有早期發現並積極處理，就有可能會意識不清甚至死亡。尤其老年人中暑的症狀較年輕人不明顯，容易因為沒有早期發現而造成狀況惡化。

林家伃指出，中暑重在預防，首要保持涼爽，盡可能待在涼爽、通風、或有空調的室內，上午10點至下午3點盡量避免外出；如因故須外出，建議穿著淺色、透氣、寬鬆的衣服，並帶上陽傘遮陽，避免長時間在太陽下曝曬，流汗後可沖澡或用涼毛巾擦拭身體，家中若有年老體弱的長者外出，務必要有家人陪同。

再者為，補充水分，若無特殊疾病，最好每天補充1000～3000c.c.的水分，不要等到口渴時才喝水。另外，酒類及含糖飲料因為有利尿效果，容易造成身體脫水，過度攝取反而會提高中暑的危險性。

三為，提高警覺，民眾應檢查居所的通風和空調設備是否運作正常，讓室溫能保持在攝氏27度左右；留意天氣預報，避免在氣溫和濕度特別高的日子進行戶外活動，並須留意中暑的早期症狀，避免因延誤而造成嚴重傷害。

林家伃提醒，在炎熱的天氣裡，民眾若出現噁心、嘔吐、頭痛、抽筋、虛弱等症狀，建議應立即離開高溫的環境，將衣物解開散熱、灑水或以濕毛巾降溫，並盡快補充水分與電解質，如果症狀加劇就要立即就醫，降低傷害發生的機率。