堅持不懈連考6年 原住民青年圓夢考上消防員

35歲的謝建榮在當消防替代役時，對消防工作產生熱情，退役後連考6年，2016年終於圓夢考上。（永康就業中心提供）

2018-05-30 13:55

〔記者萬于甄／台南報導〕今年35歲的謝建榮擁有布農族的原住民身分，大學畢業在當消防替代役時，因一次協助老農民下山就醫的救護工作，讓他找到人生的目標，但因英文是他最大的罩門，考了6年，2016年才如願考上，期間因受雲嘉南分署永康就業中心的照顧，日前他也回「母校」分享經驗。

來自高雄布農族的謝建榮，目前在新北市政府消防局服務，他說，消防員夢想的萌芽，是在當消防替代役時，協助救援一名上山工作受傷的老農，一趟看似日常的消防救護工作，卻讓老農民相當感謝，傷勢未痊癒，就捧著自己種的高麗菜到分隊致謝，這一幕感動了他的心。

不過，要考取消防特考對謝建榮來說，相當不容易，謝建榮就讀國小時，因位在偏鄉，老師幾乎不願到山上授課，因此小學生活每天都是體育課，而到了國中，他發現自己的學業跟不上其他同學，卻也無力補救；高中時，因雙親相繼因病逝世，為減輕家中經濟壓力，選擇建教合作半工半讀。

求學階段未接受完整的教育，以致謝建榮在考消防特考時，英文學科成為他最大的罩門，所幸雲嘉南分署永康就業中心的外展媽媽陳嬌娥一路陪伴，幫他找到一份可邊賺錢、邊練習英文的工作，努力考了6年，2016年終於讓他圓夢考上消防特考。

今年永康就業中心邀請謝建榮擔任「原力展現•迎接幸福」職場達人講師分享，他笑說，自己是一個「沒有傘的孩子」，但也因沒有退路只能向前衝，謝建榮鼓勵還在挫折中的原住民年青及失業者，或許現在一片黑暗，但只要有夢想，堅持向前邁進，光明一定就在不遠的地方。