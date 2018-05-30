台電中心倉庫公辦都更 北市︰將引入金融科技產業

北市府去年與台電公司簽訂合作開發契約，欲在鄰近捷運後山埤站的台電中心倉庫及電力修護處基地，推動公辦都更，未來打造為金融科技創新育成中心、藝術創作實驗空間及373戶的銀髮族公宅。（記者鍾泓良攝）

2018-05-30 13:48

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府去年與台電公司簽訂合作開發契約，欲在鄰近捷運後山埤站的台電中心倉庫及電力修護處基地，推動公辦都更，未來打造為金融科技創新育成中心、藝術創作實驗空間及373戶的銀髮族公宅。副市長林欽榮表示，該案是國內少見的「古蹟保存、科技創新、公宅興建」的公辦都更案，不僅政府可以興建公宅、還可以活化古蹟及引入金融科技產業。

台電中心倉庫位於忠孝東路六段，鄰近捷運後山埤站及松山火車站，面積約3.6公頃，而今年3月台北市文化資產審議會將基地北側的C庫、N1N2庫及交貨台機房指定為古蹟，P庫鋁製芬克式桁架指定為歷史建築。

文化局表示，具文資的建物都會修復再利用，將打造跨域藝術駐村、舞台表演劇場、文化資產建材銀行等。而不具文資身分，但評估後保存的N24庫，產發局將會花費3660萬元整修成金融科技創新育成中心，預計2019年可引進至少15家人工智慧、監理科技等領域的團隊進駐。

都更處表，目前將會完成都市計畫細部報核及主要計畫修正，預計今年底市府將取得土地，明年5月公宅取得建造執照，2023年完工。

而基地南側將由台電對外招商，台電副總經理林宏遠表示，目前採取比較開放態度，尚未決定未來使用，但會看市府對整區的規劃，不會相互牴觸。他認為，未來不會只是蓋房子賣出去，可能考慮跟五分埔流行文化有所結合。