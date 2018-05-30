買北捷旅遊券 6/1起加贈商家優惠券

台北捷運旅遊票將從6月起附贈合作店家優惠券。（記者黃建豪攝）

2018-05-30 13:28

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運路網四通八達，各站點外有許多知名景點或商圈，諸如東門站的永康商圈、西門站的西門町等，台北捷運公司今天也宣布一日票、24小時票等捷運旅遊票或團購一日票等，將從今年6月1日起至明年5月31日止，隨券會附贈「台北100選」商家超值優惠券及摺頁各1份，一份最多可兌換10家商圈優惠，合作店家包含Ice Monster、好樣本事書店等台北精選店家。

北捷指出，自2018年6月1日起至2019年5月31日止推出的「捷運旅遊票X台北100選」優惠活動， 凡至捷運各車站旅客詢問處購買捷運一日票、24小時票、48小時票、72小時票任一款捷運旅遊票；或是團購一日票、交通聯票（高鐵北捷雙巴套票、機捷北捷聯票），即可免費獲贈「台北100選」商家超值優惠券及摺頁各1份。

北捷說明，商家超值優惠券及摺頁內含景點購物、特色餐廳、咖啡甜點、飲料小吃、風格小店等5大類共100間商家優惠，每大類有2張優惠券，最多可兌換10間商家優惠， 使用方式及相關規定已載明於優惠券面。

而北捷合作的優惠商家，包含台北101觀景台、貓空纜車、兒童新樂園、小巨蛋冰上樂園、誠品、松山文創園區等知名景點，特色商家則有以芒果冰聞名的Ice Monster、曾被美國娛樂網站評選為「全球最美的二十家書店」之一的好樣本事書店、亞尼克等，每間商家均提供優惠折扣或贈品，可讓旅客吃喝玩樂一次滿足，並享受在台北尋寶的樂趣。

北捷也說明，目前已推出的捷運24小時票（每張售價180元）、捷運48小時票（每張售價280元）及捷運72小時票（每張售價380元）等旅遊票券，自首次刷卡進站時間起，連續24小時、48小時或72小時，在營運時間內，可不限次數搭乘捷運，而捷運一日票（每張售價150元）票卡限啟用當日營運時間內有效，有效期間內可不限次數搭乘。