台中火車站廣場新站通道開放通行 人行動線大幅縮短

台中火車站交通動線示意圖。（記者張菁雅翻攝）

2018-05-30 13:23

〔記者張菁雅／台中報導〕台中火車站前廣場工程持續施工中，為使交通動線更順暢，台中市政府交通局主動協調施工單位，分區逐步開放人行空間，繼A、B、C區開放後，今日上午再開放已完成的鋪磚區，讓行人直接穿越火車站區。調整後，步行距離從200公尺大幅縮短為90公尺，時間也原本4分鐘縮短至1分鐘半。

交通局長王義川表示，配合鐵路高架化工程，台中火車站正進行廣場景觀工程，由交通部鐵路改建工程局及台中市政府建設局分區域施工。原本行人須經由舊台中火車站進入新台中火車站，步行距離達200公尺，調整後可直接穿越鐵工局已完工區域進入新站，人行動線縮短至90公尺，同時也讓站前廣場人行通道維持最少5公尺，確保人潮眾多時不會推擠。另外，鐵工局及台中火車站配合在通道兩側架設圍籬與照明設備，維持行人安全。

王義川指出，因為廣場施工涉及許多單位，銜接過程往往疏忽無障礙設施的設置，市府為此多次邀集相關單位整合施工介面，將有高低差的地面增設斜坡道，讓行動不便的民眾出入時更方便安全。

交通局表示，台中火車站廣場改造工程已進入最後階段，預計今年暑假完成，日前已開放台灣大道兩側廣場及舊車站前廣場供民眾使用，大幅減少原本施工占用的空間，市府會持續觀察，適時調整相關措施，並配合火車站高架化及車站廣場工程施工進行宣導，降低施工帶來的不便及交通衝擊。