鹹酥雞有低消你敢信？ 網友力推：隨便買都破百

鹹酥雞設低消引起許多討論，有網友認為應該「拒買」，但有更多網友笑說：「我隨便買都破百！」（圖擷取自臉書社團「爆廢公社」）

2018-05-30 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕部份餐廳希望能增加店收入，通常都會設置「低消」門檻，不過有網友發現高雄一間鹹酥雞攤位掛著「低消70」的牌子，讓他質疑「難道現在營運成本有高到這樣？」鹹酥雞設低消引起許多討論，有網友認為應該「拒買」，但有更多網友笑說：「我隨便買都破百！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，照片中鹹酥雞攤位掛著牌子，上頭寫著「即日起，最低消費需滿70元」，這讓原PO質疑：「現在小吃攤營運成本有高到鹹酥雞要限低銷嗎？請問網友們還有買過其他小吃也有限低銷的嗎？」

鹹酥雞是否該設低消引起許多網友熱議，部份網友認為無法接受，紛紛表示：「拒買，爽度問題。」「嘴饞買30塊甜不辣，不就不給買，沒關係，我買別家。」「不能接受，拒買。」但也有許多網友笑說：「隨便夾也會破一百！」「這年頭鹹酥雞和滷味都隨便拿拿就快兩百～」、「南部一塊雞排 一份薯條一隻雞心就超過了。」「買鹽酥雞還真沒低於70過。」

另外，有網友分析：「店家幫你開火油炸也要瓦斯成本，而且現在隨便夾都要100，可以接受。」「很合理，就跟去八方或四海只點五顆以下的鍋貼要幫你煎一鍋老闆臉都會很臭的道理一樣。」、「每天十個人輪流買一份甜不辣，你看老闆刀子會不會架在自己脖子上XD」