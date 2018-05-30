集點A好康 大台南公車找乘客玩遊戲

2018-05-30 13:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕搭公車也能集點抽大獎！南市交通局結合7條經典公車路線和7大轉運站推出集點活動，只要在指定期間搭乘指定路線，或到指定站點用手機掃碼就能參加，交通局保證經典公車路線經過的景點絕對物超所值。

交通局長林炎成表示，公車轉運站是幹支線公車的節點，也是地方的門戶，除了建築造型別具特色，更是地方歷史、生態、美食匯集，這次提出的經典公車路線，行經景點都是精心挑選，部分景點還可結合T-Bike暢遊。

活動6月1日至9月6日，分為「幸福公車載」、「轉運樂開懷」、「雙層巴士-好市乘雙」三大區塊設置專屬集點QRcode，每2週推出一個遊程，民眾下載活動APP，前往當期指定轉運站掃碼可獲得3點、指定路線車內掃碼可獲7點，每集滿10點可獲得1次抽獎資格。

交通局科長吳俁之表示，每天可集點1次，搭越多、集越多，中獎機率越高。其中1期的路線將會搭配雙層巴士，還會有隱藏版的點數加倍活動。

活動路線將依序推出棕幹線、綠1、藍20、雙層巴士、紅3、橘10與黃12等7條，結合新營、新化、佳里、台南火車站、關廟、麻豆、白河轉運站以及雙層巴士的億載金城、香格里拉飯店、安平漁人碼頭特色候車亭等10處。每2週會更換1次活動路線和站點，分3波進行抽獎。其中最大獎將於9月6日抽出價值逾1萬5000元的單眼相機2台。

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