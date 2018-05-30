來坪林！台灣茶業大師穿越時空 與觀眾對話

民眾可透過互動影像與台灣茶業大師對話。（記者翁聿煌攝）

2018-05-30 13:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林茶業博物館正舉行「大鍊茶師」特展，其中將台灣種茶製茶歷史上，台、日4位對台灣茶業有重大影響的功臣，以互動影像穿越時空與觀眾對話，也讓大家能夠對這幾位讓台灣茶揚名天下、讓大家隨時能夠喝好茶的茶業大師聊表謝意。

「台灣包種茶產製推手－王水錦、魏靜時」，兩人為清代泉州府安溪縣人士，於1885年來台，發現台北州七星郡（今南港大杭山區）適合種植茶葉，於是從安溪引進包種茶，並且投入心力不斷研製改良，日治時期在七星郡成立茶葉講習所，1920年更將全台製茶人士召集到南港，舉辦包種茶講習會，由王水錦、魏靜時兩人負責講授種茶技術，就此開啟台灣茶產製的新規模。

「台灣紅茶之父－新井耕吉郎」日治時期1925年，台灣總督府將原產印度的阿薩姆紅茶引進台灣魚池鄉種植，其中日月潭一帶的種植條件與地形氣候都與印度產茶條件相符，於是開始有計畫推展台灣阿薩姆紅茶的種植，新井耕吉郎於1926年來台，於平鎮茶業試驗支所任職，1936年他奉命前往魚池成立紅茶試驗支所（現農委會茶業改良場魚池分場），建造全台唯一的錫蘭紅茶廠，畢生歲月都奉獻給台灣紅茶產業，被尊稱為「台灣紅茶之父」。

新井耕吉郎工作態度嚴謹，至今在魚池分場留下不少故事，包括所有人到職離職要先向新井耕吉郎的紀念碑前「報告」，據說若有人工作態度散漫、粗心大意，還會聽見新井的訓斥聲。

另一位是被尊稱「台茶導師」的吳振鐸，他於1947年來台，為茶改場改制後首位場長，為茶樹育種改良、茶葉製法及評鑑研究，其後並任教台大農藝系，為台灣茶業貢獻良多。