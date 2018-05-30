醫病》熟男為留學熬夜苦讀 出國前夕罹B肝

宜蘭縣32歲鄭姓男子，為出國念書熬夜苦讀，出國前夕體檢才發現罹患B型肝炎。（記者張議晨攝）

2018-05-30 13:19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣32歲鄭姓男子，最近為出國就讀研究所苦讀，申請學校時赴醫院體檢，卻被檢出罹有B型肝炎，肝指數甚至飆升至800多，出國夢想險些破碎，幸經服藥治療，病情已逐漸穩定。醫師提醒，肝病沒有明顯症狀，若突然覺得身體異常疲倦、腸胃不適、食慾不振，就要提高警覺。

鄭男為了完成出國留學夢想，近期經常熬夜苦讀，即使身體出現異常，也未多加注意，直到近期申請學校時，必須檢附體檢報告，鄭男前往醫院檢查時才發現患有B型肝炎，且肝指數GPT已飆升至800多單位，超過正常值20倍。

收治病例的羅東博愛醫院胃腸肝膽科主治醫師江明峯指出，台灣每年約有8000多人因肝癌死亡，且慢性B型肝炎、C型肝炎都是導致肝癌的主要原因，如死於肝癌患者，就有7成是B型肝炎帶原者。

江明峯指出，肝病沒有明顯症狀，需仰賴抽血才能發現肝的狀況，若近期長期熬夜，且身體有異常疲倦、黃疸、胃腸不適、食慾不振等症狀，最好到醫院進一步檢查。

鄭男確診罹患B型肝炎後，醫師緊急開立口服抗病毒藥物，成功穩定肝炎病情，現在與正常人無異，僅需每3至6個月複檢一次。鄭男說，發病時身體異常疲倦，「累的程度隨時可以昏倒，還好吃藥後症狀已有改善」。

江明峯表示，B型肝炎的抗病毒藥物目前尚無法使病人完全痊癒，主要效用是在壓制病毒、抑制肝臟發炎，進而降低引發肝癌、肝硬化的情況。若民眾近期有出現相關B型肝炎症狀，可至各醫療院所進一步檢驗，以利早期發現早期治療。