台鐵區間車案完成評選委員會議 預期由韓商得標

2018-05-30 13:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵近千億元購車計畫，將採購600輛城際客車、520輛區間客車、107輛機車、60輛支線混合動力客車；當中進度最快的就是區間客車，日前已完成評選委員會議。台鐵局長鹿潔身表示，廠商及投標內容文件，經評審會議確認有達到招標標準，他日前已簽核過，但因該案是委託台灣銀行採購部辦理招標，後續還有行政程序要處理；需等台銀採購部公告才算是正式決標，預計是5月底至6月初，屆時台鐵局就會準備與得標廠商進行簽約。

「空調通勤電聯車520輛」採最有利標，採購預算金額257億2920萬元，今年3月30日第2次開標時，僅韓國鐵路車輛製造公司Hyundai Rotem一家廠商前來投標。若5月底至6月初順利決標並進行簽約，得標廠商第1批20輛車，須於2年內交貨，屆時廠商順利交貨加上檢測合格，第一批新車有機會於民國109年底投入營運。

台鐵局表示，該案評選委員包含外部專家學者13位、台鐵內部4位，由於只有1家廠商投標，評選委員會議只須就該廠商的案子進行評分，確認廠商標案是否符合台鐵資格，所以速度會比較快；因為該案是委託台銀採購部辦理，評選委員會議結束後，完成內部簽核程序後，還需要送台銀採購部完成行政程序。

除了520輛區間客車外，購車案最受矚目的600輛城際客車，5月15日也已正式公告開標，預算金額達442億9123萬6500元。廠商投標資格需在國內外（中國除外）合法登記設立，且依法納稅廠商，且須具備電聯車製造實績。

根據台鐵招標規劃，城際客車分5次交貨，第1批24輛車，須於簽約日起28個月內交貨；後續每批交144輛車，最後一批於簽約後6年內交付。台鐵局表示，由於這個案子比較大，廠商希望能有較多準備時間，因此，為盡可能讓廠商可以有周延準備，該案公告期為90天，預計8月16日進行第1次開標。至於60輛混合動力車，今年5月22日第3次開標，仍因無廠商投標而流標。