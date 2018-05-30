電圍網防治「猴害」 南投農友躍躍欲試

2018-05-30 12:53

〔記者謝介裕／南投報導〕農委會防治台灣獼猴危害農作示範計畫之「電圍網補助方案」，今年放寬門檻後，南投縣農友莫不躍躍欲試，迄3月20日第1次截止日，申請件數總共13件，係去年一整年5件的2.5倍，不過，縣府表示，尚未申請的人也不用氣餒，因為該項作業1年受理2次，第2次截止日將於6月20日到期，呼籲民眾把握時間提出申請。

南投縣13鄉鎮市均有「猴害」問題，不論是名間、日月潭等低海拔郊區，抑或是竹山、鹿谷、埔里、國姓、仁愛、信義等山區，關於農作物遭猴群啃咬、破壞的情形迭傳，如何遠離「猴害」之苦？是農友們共同的心聲。

縣府農業處表示，去年辦理「電圍網補助方案」工作時，乏人問津，全年申請件數總共只有5件，今年3月10日受理期限屆滿後，幾乎天天都有農友在詢問、申辦該項業務，短短1年時間，農友反應呈現天壤之別，顯見電圍網驅猴作法，已獲農友認同。

縣府以今年獲准的13件為例表示，絕大多數都是來自埔里的農友，且作物以百香果居多，初步研判，應是農友「呷好道相報」，尤其，原本擔憂電費過高的疑慮，經實際施作電圍網後，發現不但維護成本低，甚至每月的電費都在100元以下，也難怪農友們不再觀望進而積極申請。

今年最高補助額度由去年4萬元提高至4萬5000元，作物也從果樹放寬至蔬菜、豆類及薯類作物，最小面積申請標準也由1公頃下修為0.2公頃，不滿0.2公頃的小農地也能聯合一起申請架網，希望補助條件的放寬，能嘉惠更多的農友，讓「猴害」防治更具成效。