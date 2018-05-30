醫訊》醫師指吃過多農藥致癌？ 行政院食安辦：有點太over

2018-05-30 12:37

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對日前有媒體報導，引述醫師說法，直指過去30年間台灣青壯族群罹癌率增加，主因是農藥使用量大增。民進黨立委林靜儀今召開記者會表示，這是完全沒有科學根據的說法，對台灣農民造成嚴重傷害，她出身茶農家庭「完全不能接受」；行政院食安辦主任許輔則說，癌症發生跟農藥不是直接相關，這說法「有點太over」。

立委林靜儀今邀集行政院食安辦、農委會、衛福部等單位召開「政府保護農民，杜絕食安謠言滿天飛」記者會。林靜儀說，前幾天大家看到有位醫師對外發言，指台灣男性肺癌是農藥造成，說台灣人每人每年「喝下一罐農藥」，這對茶農是很大污衊，完全沒有任何科學證據，造成很大焦慮不安。

農業委員會防檢局副局長鄒慧娟則說，沒有科學佐證的報導，真的會讓民眾對農民使用農藥產生誤解，也會打擊消費者對本土農產品的信心；鄒慧娟說，防檢局對農藥的使用非常嚴謹，不僅有致癌疑慮的會限制使用、產品上市後也會積極監測，業者必須提出藥劑田間試驗資料、毒理試驗資料，「有致癌疑慮的一定不會給它登記」。

鄒慧娟強調，因作物會代謝、分解，不該直接將農藥使用量視為消費者的攝取量，媒體報導直接將兩者劃上等號對農民「非常不公平」。

行政院食品安全辦公室主任許輔表示，癌症的發生跟農藥不是直接相關，是多因子來源，這位醫師提出過去30年來年輕人癌症發生率逐步上升，但據統計，台灣過去30年農藥銷售、使用量卻逐步下降，「把兩個說成相關，有點太over（超過）了」；衛福部食藥署組長潘志寬也說，台灣對農藥殘留安全容許量與評估程序與世界其他各國無異，也都是依照國際規範以科學證據、方法進行評估，「在安全容許量內，其實是非常安全的」。