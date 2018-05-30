中部萬安演習日期 警方：6月7日登場

2018-05-30 12:39

〔記者許國楨／台中報導〕因應近期中共軍機、航艦頻繁繞台外在威脅變動及國軍軍事戰略構想調整，今年中部萬安演習確定是6月7日（週四）下午13時30分至14時，台中市警局最近除積極宣導外，也特別製作中英文版等多國語言版海報及宣導單，讓外籍人士能充分了解防空演習資訊，避免因誤解不小心違反台灣相關規定遭開罰導致荷包失血。

今年四月初開始，臉書社群網站及賴等組瘋傳「2018年4月13日下午13：30到14：00，中部五縣市有萬安演習」，後來又有人貼文說是5月17日，讓警方很困擾，台中市警局民防管制中心出面澄清都是謠言，希望網民不要再轉貼，同時確認演習時間。

市警局指出，此次採有預告、同時段方式於晝間實施30分鐘的防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制及戰災救護等實作演練，同時利用與國家災害防救科技中心（NCDR）「災害訊息廣播平台」介接系統，發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，提醒民眾配合演習管制作為及相關事項。

演習期間警報發布後，民眾應遵循警察、憲兵、民防人員引導，人車立即疏散避難、配合燈火及交通管制，違反相關規定依民防法第25條規定可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

此外市警局今年也特別製作並發送英語、日語、越南語、印尼語及泰語等5國語言宣導海報且置於警局官網宣導，籲請在台外籍人士遵守法令及配合管制。