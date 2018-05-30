68歲報考清潔隊員 阿伯考上隨時可退休

2018-05-30 12:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局招考清潔臨時人員，訂於6月1至3日在台南市南門路、五妃街口的中山國中中山館舉行體能測驗。環保局表示，這次招考共有3532人報名，包括2856名男性、676名女性，報考民眾年齡最高者為1位68歲的阿伯。

環保局表示，由於勞基法屆齡退休的年齡為65歲，當事人如果考上，隨時都可申請退休。

環保局表示，由於就業服務法規定徵才不能有年齡、性別等歧視，該名68歲民眾雖已逾屆退年齡，但他來報考也不能拒絕，經諮詢勞工局後，因該規定為「得退休」，也就是可退休，也可不退休，因此未來他如考上，可適其情況給予續任，因此不會有問題。

不過，萬一當事人考上後要退休，依規定隨時都可提出申請，即時他只做1個月就申請退休，依勞基法規定，環保局也不能拒絕。

環保局說，這次報考民眾年齡最高者為68歲，最低者為16歲，年齡層以30至50歲最多佔60.96%。招考測驗方式為參加人員徒手獨力負重米袋行走，依規定路線完成30公尺折返共計60公尺競速測驗，米袋重量男性為15公斤、女性為8公斤。各梯次應考人報到時間與測驗規則等詳細資訊，請上環保局網站「訊息公告區」查詢。環保局不再另行通知。

環保局強調，這次招考清潔臨時人員屬「儲備性質」，錄取的196人將依環保局實際職缺及錄取類組成績名次依序分發進用，儲備候用資格至108年7月16日為止，屆期仍未進用者，候用資格自動取消。體能測驗結束隔天，即依個人測驗成績排序，在環保局網站公告錄取類組成績名次。