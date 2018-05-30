地方喜事！台南學甲圖書館「誠品化」完工啟用

2018-05-30 12:14

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲的「誠品」今天竣工啟用，學甲區公所爭取「打造書香大台南-區圖書館閱讀環境優質化計畫」，獲台南市文化局補助800萬元、吳尊賢文教公益基金會捐助47萬元改造學甲區圖書館完工，是地方的一大喜事。

台南市文化局長葉澤山說，學甲圖書館是南市第22間完成閱讀環境優質化改善的區圖書館，從原來的兩個樓層擴充為3樓的空間，也改善消防設備，閱讀環境明亮舒服，可說是學甲的誠品書店，歡迎大、小朋友來學甲區圖書館吹冷氣、看書、交友，把圖書館當家裡的客廳。

學甲區圖書館開館至今25年，10年前曾由文化部補助圖書館空間及營運改善，這次公所又爭取區圖書館閱讀環境優質化工程，歷時1年5個月才竣工啟用。

學甲圖書館閱讀環境改善工程以「分齡分眾」為原則，除了原有兒童區、一般圖書區，並增設樂齡閱讀區、青少年專區討論室、多功能室及多元文化區。

原有兒童閱覽室，特別規畫0~5歲嬰幼兒閱覽桌椅及可愛沙發椅，讓閱讀從小扎根，讓親子間因「書」促進親子情感。青少年專區提供適合青少年閱讀書籍及增加1間共同討論室。樂齡閱讀區設有沙發椅和休閒養生及保健書籍、雜誌、視聽及電腦等，讓銀髮族豐富退休後的生活。

包括學甲區長邱志榮、市議員侯澄財、謝財旺、蔡蘇秋金都出席圖書館啟用，圖書館目前也舉辦愛閱抽抽樂活動，只要辦借書證、借書都可抽獎，獎品有實用的便條紙和杯套。

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