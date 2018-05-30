舊城再生與鐵道活化論壇 中市府邀國際專家交流

市府希望透過軌道建設促使舊城再生。（台中市政府提供）

2018-05-30 11:52

〔記者張菁雅／台中報導〕為透過大台中山手線及各條捷運計畫，促使以台中火車站為核心的舊城再現風華。台中市政府都發局今、明兩天舉行「台中市舊城再生與鐵道活化國際論壇」，邀請法國、日本及國內專家學者共同交流經驗，盼為台中引進更多具體可行策略。

台中市長林佳龍去年曾至法國考察巴黎左岸第13區、塞納河右岸第12區貝西村等地，希望借鏡推動舊城再生的策略，受到法國巴黎城市規劃研究院（APUR）副院長André-Marie Bourlon歡迎；在林佳龍邀請下，André-Marie Bourlon回訪台中，參加這場國際論壇。

台中市舊城再生與鐵道活化國際論壇另邀請日本東京大學榮譽教授大野秀敏，東急電鐵株式會社都市創造本部開發課長田邊秀治等人及國內專家齊聚探討舊城再生發展策略行動與舊城空間復甦新舊建築元素的融合。

林佳龍致詞指出，台中市是因鐵道而誕生的城市，隨著鐵路高架化進入新時代，市府透過活化鐵道積極推動舊城再生，而法國與日本也都因鐵道而誕生許多城市，如巴黎與東京，這次邀請來自法國與日本的專家交流，盼為台中市推動的舊城再生帶來更國際的視野。

他表示，市府積極在舊城區尋找都市發展的軌跡，鐵道絕對是最重要的軸線，因此在既有的鐵道基礎上，發展更便利的大眾運輸系統，重構都市空間，並保留珍貴的鐵道文化；市府持續推動車站的存舊立新，也將車站立體與環狀化，串聯山、海線鐵路成為環線的軌道運輸。

市議員江肇國表示，台中的舊城區已有百年歷史，也到了轉型時刻，舊城區擁有鐵道與河川所留下的歷史底蘊與文化故事，都可善加利用發揮。

另外，市府表示，行政院以中部區域治理為整體考量，已將台鐵成功追分段雙軌化、大台中地區山海線計畫第一階段（大甲－追分、大慶-烏日）暨第二階段彩虹線系統型式選擇評估、台中捷運藍線及台中捷運綠線延伸彰化納入軌道建設計畫。而台中鐵路高架化第二階段將增建栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5座高架通勤站，朝今年10月完工目標邁進。