醫病》擔心術後虛弱無力 OTM減輕麻醉不適

2018-05-30 11:36

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹一名陳姓女子因患有子宮肌瘤定期在婦產科追蹤，但近期醫師卻告知幾年前切除的子宮肌瘤又復發了，需進行腹腔鏡手術治療，有鑑於上次手術後全身虛弱無力，陳女經友人介紹，和醫師討論希望進行「手術中最適肌張力輔助處置」，以減少麻醉的不適。

台大醫院新竹分院麻醉部醫師陳欣亭表示，陳女詢問的「手術中最適肌張力（OTM：optimal muscle tension）輔助處置」是一種與醫學中心同步的肌肉放鬆技術，該項技術已經在許多醫學中心行之有年，主要配合以新型藥劑取代傳統肌肉鬆弛劑拮抗劑，優點是大幅降低病患腹部不適、頭痛、心跳減緩等副作用。

陳欣亭指出，在手術過程中，OTM處置利用微弱電流刺激手部神經，即時測試病人肌肉張力，以決定調整肌肉鬆弛劑量及時機，讓病患的肌肉張力在手術過程中得到最理想的安定性，藉此保障手術過程的安全與順暢，並協助病患術後盡速恢復自主呼吸，避免眼皮張開困難，或需要重新插管等相關併發症。

陳欣亭說明，OTM處置適用精細處理的手術，包括精細手術（眼科，神經手術等）：藉此避免移動造成的傷害。腹腔鏡手術：腹部肌張力降低使手術視野更佳。神經監測手術：如甲狀腺手術，脊椎手術。骨科手術：降低肌肉張力可減輕手術進行中關節牽引拉扯的力道，降低術後肌肉疼痛。希望增進術後舒適度者等。

陳欣亭提醒，雖然這項技術有助於提升手術過程的安全性，但並非所有手術都能適用該技術，而且目前健保不提供給付，有需要的民眾可於術前與麻醉醫師討論。