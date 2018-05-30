防汛不忘節水 志工善用回收貯留雨水澆花

經濟部水利署防汛護水志工第十大隊七堵分隊，在基隆市利用閒置房舍整理做為隊部，並在屋頂增設雨水回收系統貯留雨水。（水利署第十河川局提供）

2018-05-30 11:14

〔記者林欣漢／基隆報導〕經濟部水利署防汛護水志工第十大隊七堵分隊，在基隆市利用閒置房舍整理做為隊部，並在屋頂增設雨水回收系統貯存雨水，澆灌一旁認養的基隆河堤頂花台，既節省水資源同時又增添河岸綠意。

第十河川局長曾鈞敏表示，立法院昨天（29日）三讀通過「水利法部分條文修正案」，增加逕流分擔與出流管制條文，隨著都市化及集水區開發，暴雨產生的地表逕流相較過去將會又大又急，在都會區不管是公部門或民間如果能合作推廣雨水貯留利用，有助於暴雨發生時降低排水系統的負荷，減少淹水風險。貯留的雨水也可利用，節約用水。

曾鈞敏指出，基隆河在水利署完成整治後，緊鄰防汛志工七堵分隊的堤頂步道設有花台種植杜鵑綠化，是最受當地民眾歡迎的散步場所，在接獲永安里長反應夏天連續酷熱時，花台會有缺水枯萎的問題後，十河局就透過與里長及當地防汛志工們合作，利用志工分隊屋頂設置雨水回收設備貯集雨水，再由熱心的志工們及里民一起幫忙替花台澆水，渡過炎炎夏日，也讓民眾實際體認到雨水回收的好處，珍惜寶貴的水資源。

遍佈全台的防汛護水志工是由水利署招募民間志工，完成培訓後成立，平時協助巡視各項水利設施，災時更即時傳回現場資料，其中十河局負責管理第十大隊，下轄六個分隊，其中七堵分隊向基隆市爭取公有閒置房舍作為平時集會及颱風豪雨待命場所。