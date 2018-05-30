下週有雙颱夾擊引恐慌？ 氣象達人怒了...

氣象專家怒批，時間尚遠、各模式預測分歧不確定性極高，此時發布雙颱恐夾擊台灣，只會造成民眾恐慌，有違反氣象法之虞。（中央氣象局）

2018-05-30 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕今有媒體引述個別臉書粉絲團指下週恐有雙颱來襲，聳動預測引起民眾注意，但有氣象專家怒批，時間還早、各模式預測分歧不確定性極高，此時發布這樣的無效訊息，只會造成民眾恐慌，有違反氣象法之虞。

據《聯合新聞網》報導，針對有個別氣象臉書粉絲團做出有雙颱夾擊的聳動預測，國內首間民間氣象預報及顧問公司「天氣風險」的氣象達人彭啟明對此頗不以為然，他表示，南方雲系是否會發展成熱帶擾動甚至變成颱風，最快也要週末才會明朗，現在只能說，若熱帶系統發展起來，引進西南風，屆時台灣可望迎來大規模降雨，解除中南部旱象。

彭啟明痛批，歐美預測的模式大家都有看到，但是模式預測的前後時間誤差大，有的模式認為只有一個颱風、有的兩個，有的沒有，專業氣象人不該在這個時間發布這樣的「無效訊息」。

氣象局預報員程川芳指也指出，同一個模式在不同時間做的模擬都會不一致了，何況是不同國家的模式，他僅表示，下週有機會發展出熱帶低氣壓，但何時會形成、甚至是否會發展成颱風，都還是未知數，