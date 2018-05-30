日本腦炎來勢洶洶 高雄林園22里社區站免費施打疫苗

2018-05-30 10:38

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市林園區爆發日本腦炎群聚疫情，衛生局緊急向疾管署調撥1萬劑日本腦炎疫苗，今早不少民眾湧入林園衛生所施打公費疫苗，衛生局也規劃今、明天下午在林園22個里、大寮2個里設置社區接種站，呼籲當地50歲以上民眾及養豬畜牧場工作人員盡速配合施打疫苗，以降低感染風險。

本月24日及28日，高雄林園區接連出現確診個案，並有1例高度疑似個案尚待二採檢驗確認，日本腦炎疫情來勢洶洶，衛生局緊急爭取到1萬劑日本腦炎疫苗，並調度鄰近衛生所醫師及公衛護理師支援，安排今、明兩天下午於林園區22個里及大寮昭明、義仁里設社區接種站，免費施打日本腦炎疫苗。

疾管處長潘炤穎表示，防治日本腦炎需多管齊下，除撲滅主要病媒蚊三斑家蚊，於主要孳生的水稻田、灌溉溝渠投放生物製劑，以撲滅其幼蟲，也須提高疫苗接種率，才能有效防治日本腦炎。

潘炤穎強調，疫苗接種是預防日本腦炎最有效的方法，台灣在1968年後全面施打公費日本腦炎疫苗，因此林園、大寮地區50歲以上民眾及養豬畜牧場工作人員，盡速配合施打公費日本腦炎疫苗，以降低感染風險。

家中如有年滿1歲3 個月的幼兒亦請儘速帶往轄區衛生所或合約醫療院所，完成常規日本腦炎疫苗接種。林園區衛生所並在這2日延長服務時間至晚上8點半，以利民眾夜間施打疫苗需求。

衛生局也呼籲，未滿1歲及50 歲以上未接種疫苗者為高風險族群，應避免前往豬舍或其周邊，如需前往請作好個人防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，噴灑政府許可合格的防蚊液。