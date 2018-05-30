Lamigo主場權利金太低 鄭文燦：談好提高10倍

桃園市政府與Lamigo桃猿隊早年簽訂OT委外經營合約，每年以30萬元權利金管理桃園國際棒球場，長期被質疑金額過低，市長鄭文燦今天備詢時表示，已於Lamigo達成共識，將權利金提高10倍到300萬元，修改合約後就能實施。（資料照）

2018-05-30 10:23

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府與Lamigo桃猿隊早年簽訂OT委外經營合約，每年以30萬元權利金管理桃園國際棒球場，長期被質疑金額過低，市長鄭文燦今天備詢時表示，已於Lamigo達成共識，將權利金提高10倍到300萬元，修改合約後就能實施。

桃園市議員王浩宇今天質詢時關心Lamigo權利金，並希望市府協商回饋地方的方案，像是讓Lamigirls參與公益活動、Lamigo球隊參與學校球隊教學等。

鄭文燦表示，吳志揚縣長時代無人經營青埔棒球場，Lanew願意北上進駐，所以才以較低權利金簽約，但近年票價收入、營運狀況都變好，希望提高價金。

鄭文燦指出，4月已和Lamigo協商，將定額權利金提高10倍到300萬元，也會納入公益時段回饋地方，修改合約後就能實施。

桃園市政府體育局副局長房瑞文表示，除了定額權利金300萬元，後續還會商談營運權利金，收入超過3000萬元加收1%或1.5%，雙方已有初步共識，下半年會完成修約。