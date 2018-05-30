響應世界無菸日 東縣3鄉接力辦健走、踩街

金峰鄉學童站上舞台，宣導拒菸、無菸觀念。（記者王秀亭攝）

2018-05-30 10:19

［記者王秀亭／台東報導］明天是世界無菸日，台東縣金峰、達仁及延平鄉陸續舉辦健走、踩街活動，透過行動劇讓大人小孩了解菸品對健康的威脅，由鄉長、縣議員等人帶著鄉民一起簽署拒菸宣言。

台東縣衛生局保健科表示，每年5月31日前後，縣衛生局都會選定1至2個鄉鎮，結合鄉鎮特色，融入無菸日主題，舉辦大型宣導活動，從26日起金峰鄉由鄉長宋賢一、縣議員章正輝等人帶頭健走，衛生所更推出遊戲闖關、有獎徵答及摸彩等，吸引親子前來。

金峰鄉衛生所表示，菸品中含有7000多種致癌物質，根據美國癌症協會指出30％的癌症和吸菸或二手菸有關，因此，如何協助吸菸者戒菸、創造無菸環境，減少二手菸的暴露率，及加強民眾對菸害的認識及菸品對健康的危害，是活動傳達的主軸。

達仁鄉衛生所也以健走淨溪、菸害小學堂，讓鄉民認識三手菸，並以闖關遊戲教學生尋找家中殘留的三手菸。

明天由延平鄉衛生所接力舉辦，鄉內學生、家長及菸害防制志工隊裝扮「拒菸天使」踩街遊行，還會到販賣菸品店家宣導禁售菸品給未成年的青少年，6月2日在台東縣政府大禮堂則有來自全縣12組國高中生，進行青少年菸害創意宣導擂台賽。